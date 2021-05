Als zentraler Mittelfeldspieler ohne häufige Nennung bei Torschützen oder Vorbereitern ist es gar nicht so einfach aufzufallen. Dennis Daube hat für Preußen Münster noch gar nicht getroffen und auch erst zwei Assists gesammelt. Trotzdem sehen Beobachter in ihm in der Rückserie den großen Qualitätsunterschied. Der 31-Jährige ist anders als in der ersten Saisonhälfte top-fit. Er ist Stratege, gleichzeitig robust, stark in der Antizipation, verteilt Pässe, ordnet die Dinge. Oder wie er selbst sagt: „Ich suche Zweikämpfe, fordere den Ball und sehe meine Aufgabe auch im Coaching auf der Sechs.“ Dabei hatte Daube im Sommer nach seiner Verpflichtung vom KFC Uerdingen selbst angemerkt, dass er kein klassischer Lautsprecher ist.