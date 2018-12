Von Christoph Niemeyer

Auftakt dieser neuen Laufserie ist der Salvus-Teekottenlauf am 10. Mai 2019. Achte und letzte Veranstaltung ist der Mesumer Adventslauf am 30. November 2019. Dort findet dann auch die Siegerehrung der Cupwertung statt. Unter den acht Läufen ist auch der Aaseelauf von Marathon Ibbenbüren.

Um in die Wertung zu kommen, müssen die Läuferinnen und Läufer mindestens bei vier der acht Volksläufe (siehe Info) einen 10-Kilometer-Lauf absolvieren. Den drei Erstplatzierten in der Gesamtwertung der Frauen und Männer winken jeweils Geldpreise: je150 Euro für den 1. Platz, je 100 Euro für den 2. Platz und je 50 Euro für den 3. Platz.

„Die Laufserie soll ein Anreiz für die Aktiven sein, die Läufe vor Ort im Kreis wahrzunehmen“, wie LGE-Vorstand Dirk Magnus anmerkte. Und die Serie scheint gut anzukommen: „Die ersten Rückmeldungen aus der Läufer-Szene sind sehr positiv“, betonte Magnus.

Als Schirmherr der Laufserie Nord-Münsterland firmiert Landrat Dr. Klaus Effing, selbst ein passionierter Hobby-Läufer. „Ich mag sportliche Formate, bei denen mehrere Vereine kooperieren – in diesem Fall um die Begeisterung für das Laufen zu fördern, bzw. um schon begeisterte Läuferinnen und Läufer zu neuen sportlichen Herausforderungen zu animieren“, erklärt Dr. Effing in einem Grußwort zur neuen Serie.

Die acht Läufe sind der Salvus-Teekottenlauf (LG Emsdetten) am 10. Mai; der VR-Bank-Lauf „Rund um den Offlumer See“ (SuS Neuenkirchen) am 14. Juni; der Steinfurter Altstadt Abendlauf (TB Burgsteinfurt) am 22. Juni; der Ibbenbürener Aaseelauf (Marathon Ibbenbüren) am 17. August; der Altenberger Volksbank-Berglauf (TuS Altenberge) am 31. August; der Saerbecker Kirmeslauf (Falke Saerbeck) am 5. Oktober; der Allerheiligenlauf Nordwalde (SC Nordwalde) am 26. Oktober; der Mesumer Adventslauf (TV Mesum) am 30. November.