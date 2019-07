Der Reitverein St. Georg Saerbeck startete in diesem Jahr mit zwei Mannschaften in Mesum im Preis um die Jugendkreisstandarte - und schnitt bärenstark ab!

Nach der Dressur und dem Vormustern am Samstag lag die zweite Mannschaft auf der Spitzenposition, gefolgt von Saerbecks erster. Somit war eine sehr gute Ausgangsposition für das abschließende Springen am Sonntag gegeben.

Hier gelang es dann schließlich der zweiten Mannschaft, ihre Führungsposition zu behaupten und somit durften die sechs Amazonen am Ende die Kreisjugendstandartedes Kreisreiterverbandes Steinfurt in Empfang nehmen. Etwas schlechter verlief der Sonntag für erste Grevener Garde: Aufgrund einiger Springfehler platzierte sich das Team am Ende auf dem fünften Rang.

Auch in der Einzelwertung hatten derweil Grevener Starterinnen die Nase vorn. Nele Kuberek siegte hier mit Nouveaute de Van Goch vor Vereinskameradin Josefine Börgel und Copland auf dem zweiten Rang. Ein tolles Ergebnis, das noch von Theresa Jankord und Duchess abgerundet wurde. Das Paar sicherte sich den Kreismeister-Titel der Ponyreiter.