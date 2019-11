Nach mehrmaligem Verlegen findet am heutigen Dienstag (Anwurf: 20 Uhr, Schulzentrum) das Spiel der Falke-Frauen gegen den SC Greven 09 II statt. „Ich erwarte Greven mit Unterstützung aus der A-Jugend, so dass es kein einfaches Spiel wird“, ist Trainer Udo Wels überzeugt. „Erneut muss der Gegner mit guter Deckung kontrolliert werden, im Angriff können wir gegen Greven mit körperlichem Spiel punkten.“ Saerbeck tritt mit vollem Kader an, auch wenn Sonja Frerking und Sarah Plogmaker gesundheitlich angeschlagen sind.