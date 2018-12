Von Günter Saborowski

Nicht SuS Neuenkirchen, aber auch nicht TuS Altenberge – Florian Reckels, der aktuelle Trainer des TuS, wird den Verein zum Saisonende verlassen. Allerdings will sich der Studienrat aus Münster, wie Dietrich Schulze-Marmeling vom Vorstand der Nullneuner bestätigte, nicht einem neuen Verein anschließen, sondern aus familiären Gründen ein Pause einlegen. Er müsse mal kräftig „durchpusten“ und will sich fortbilden. Unter anderem will Reckels die Trainer-A-Lizenz in Angriff nehmen. Mehr dazu in der Samstagsausgabe der WN.