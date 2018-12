Der TuS Altenberge blieb auch im letzten Pflichtspiel des Jahres bei der Warendorfer SU in der Spur. Dementsprechend zufrieden verabschiedeten sich die Nachwuchskicker in die Winterpause.

Von Heiner Gerull

Dank eines 1:1 (0:1)-Unentschiedens bei der Warendorfer SU verbesserten sich die C-Junioren des TuS Altenberge zum Abschluss der Hinrunde der Fußball-Bezirksliga auf Platz fünf. „Wir haben eine gute Hinserie gespielt. Das haben uns manche nicht zugetraut“, zog Trainer Niklas Adler denn auch ein positives Resümee.

Dass sich der TuS-Nachwuchs auch in Warendorf von seiner besseren Seite präsentierte, bestätigte Adlers Trainer-Kollege Lorenz Schulze-Marmeling: „Es war ein technisch hochklassiges, sehr intensives Spiel.“

Den besseren Start hatten dabei die Warendorfer, die in der 23. Minute in Führung gingen. Fortan besaßen die Altenberger einige gute Möglichkeiten, um zum Ausgleich zu kommen. Da die Chancen aber nicht genutzt wurden, blieb es zur Pause beim 0:1.

Nach dem Seitenwechsel holten die Gäste das Versäumte in der 60. Minute aber nach, als Niklas Klapproth zum 1:1 traf. Allerdings war die Warendorfer SU in dieser Phase die dominierende Mannschaft, wie Schulze-Marmeling bestätigte: „Wir hatten ein bisschen Glück, denn wir hätten uns auch noch zwei Treffer fangen können“, räumte er ein. Am Ende aber blieb es beim 1:1-Remis, mit dem in erster Linie die Gäste gut leben konnten. „Wir sind sehr zufrieden mit der Zwischenbilanz. So kann es im neuen Jahr weitergehen“, sagte Adler.