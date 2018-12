Die Jugend- und die Schülermannschaft des SC Nordwalde hatten am Wochenende in der Bezirksklasse Spiele vor der Brust, die beide gewonnen wurden.

Am Samstag hatten die erste Jugend und die Schüler der Badmintonabteilung des SC Nordwalde in der Bezirksklasse beide ein Heimspiel und zugleich das letzte Spiel in diesem Jahr. Die Jugend hatte das Kellerkind der Tabelle, SuS Neuenkirchen zu Gast und die Vorgabe des Trainers war eindeutig: „Ich möchte einen klaren 8:0 Sieg“. Um es kurz zu machen, die Vorgabe wurde umgesetzt.

In den Jungendoppeln mit Tjard Heinze/Kevin Aydin und Leon Ilge/Justus Tenhaken gab es zwei Siege, zum Teil einstellig. Auch das Mädchendoppel mit Victoria Südbeck/Josie Zeibig ging einstellig über die Bühne. In den Jungeneinzel machten Heinze, Aydin und Justus Tenhaken von Anfang klar, wer der Herr des Geschehen ist und gewannen alle Spiele ohne große Probleme.

Das Mädcheneinzel mit Victoria Südbeck war bereits nach einer Viertelstunde beendet, mit insgesamt sieben Verlustpunkten für Victoria. Das gemischte Doppel mit Josie Zeibig/Leon Ilge machte den 8:0-Erfolg perfekt. Damit überwintert die erste Jugend auf Platz zwei in der Tabelle.

Die Schüler hatten gegen den Ligazweiten ATV Haltern eine deutlich schwierigere Aufgabe vor sich. Mit einem nicht erwarteten 6:2-Sieg schickten sie Haltern nach Hause. Ganz besonders muss hier das erste Jungendoppel mit Niklas Kamm/Constantin Tertilt und Damien Hodak im dritten Einzel erwähnt werden, die alle drei ein tolles Spiel zeigten.

Ein Kuriosum ist nun die Tabelle zum Ende der Hinrunde. Der zweite, der dritte und der vierte Tabellenplatz, Nordwalde, haben alle die gleiche Punktezahl, 6:4. Jedoch weisen Emsdetten auf Platz zwei und Haltern auf Rang drei das bessere Satzverhältnis auf.