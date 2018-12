Von Günter Saborowski

Seit Oktober läuft in NRW die Crosssaison der Radsportler. Mit dabei vom RSV Friedenau Steinfurt ist Michael Eilting, der allerdings die ersten drei Rennen des NRW-Cups „sausen“ lassen musste, weil er krank war.

Sechs Rennen standen auf dem Programmplan des Bombtrack-NRW-Cross-Cups 2018/19. Wettkämpfe in Dorsten, Radevormwald, Emsdetten, Euskirchen, Hürth-Kendenich und Pulheim. Für jede Platzierung gab es Punkte, die nach einem Streichergebnis nach dem letzten Rennen zusammengerechnet wurden und die Gesamtplatzierung ergaben. Da Eilting nur die letzten drei Termine in Emsdetten, Euskirchen und Pulheim wahrnehmen konnte, waren seine Chancen auf eine vordere Platzierung gering. Umso überraschter war der RSVer, dass er nach diesen drei Veranstaltungen, die er jeweils im vorderen Bereich abschloss, in der Gesamtwertung auf dem sechsten Rang landete. „In Pulheim wurde gleichzeitig auch die Landesmeisterschaft im Cyclo-Cross ausgetragen. Das Gelände war schwer, gespickt mit einigen Anstiegen“, gab der RSVer zu Protokoll. Dort landete er in der Wertung des NRW-Cups auf Platz vier und in der Wertung für die Landesmeisterschaft auf Rang acht.