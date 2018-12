Der TuS Altenberge blickt auf eine erfolgreiche Halbserie mit dem TuS Altenberge zurück. Die Fortschritte lassen sich nicht nur am Auftreten der Mannschaft, sondern vielmehr auch an Zahlen festmachen.

Von Heiner Gerull

Mit dem Ziel, sich sportlich weiterzuentwickeln und das gute Ergebnis der Debütsaison in der Fußball-Landesliga zu bestätigen, war der TuS Altenberge in die Spielzeit 2018/19 gestartet. Nach dem ersten Halbjahr ist festzuhalten, dass die Vorgaben erfüllt worden sind. Als Tabellenfünfter liegen die Hügeldörfler sogar ein Stückchen über dem Plan. Kein Wunder also, dass Florian Reckels zu einem positiven Zwischenfazit kommt. „Ich bin zufrieden, auch wenn es noch Luft nach oben gibt“, sagt der TuS-Trainer zum Verlauf der ersten Halbserie.

Allein die Zahlen belegen, dass die im Fußball so gerne beschworene Phrase, wonach das zweite Jahr in einer neuen Spielklasse stets schwerer werde als das erste, nicht zwangsläufig stimmen muss. Auch wenn Reckels das etwas anders sieht: „Im zweiten Jahr tut man sich schwerer, weil sich die gegnerischen Mannschaften besser auf einen einstellen. Außerdem kann es leicht passieren, dass man etwas von der Aufstiegseuphorie des ersten Jahres verliert.“ Dem TuS ist es offenbar gelungen, diese Gefahr zu bannen. In der Saison 2017/18 schlugen nach 17 Spielen ein Torverhältnis von 32:28 und 24 Punkte zu Buche. In diesem Jahr sind es drei Zähler mehr bei einer Trefferbilanz von 27:17.

Was sich verändert hat, wird im Vergleich von Heim- und Auswärtsbilanz ersichtlich. In dieser Hinsicht trat bei den Altenbergern in der vergangenen Saison eine Diskrepanz zutage. Im heimischen Stadion eine Macht, auswärts dagegen oftmals schwächelnd. Es gelang, diese Unausgewogenheit auszugleichen. Platz acht in der Auswärtsbilanz und die gewohnte Stärke im heimischen Stadion belegen, dass die Elf von Trainer Florian Reckels insgesamt stabiler geworden ist, was sich in der Gesamtbilanz widerspiegelt.

Zu dieser Entwicklung haben auch die personellen Ergänzungen beigetragen. Dabei stand das Trainerteam im Sommer vor der sensiblen Aufgabe, eine an sich schon gut funktionierende Mannschaft so zu justieren, dass sie im Zusammenspiel mit den neuen Kräften nichts an Stärke einbüßt, sondern dass sie vielmehr an Qualität noch hinzugewinnt. Die Verantwortlichen haben offensichtlich an den richtigen Stellschrauben gedreht. Vor allem die vergleichsweise geringe Zahl an Gegentoren offenbart, dass die Abwehr sattelfester geworden ist.

„Mit Ausnahme der Spiele bei Münster 08 und in Kinderhaus, in denen wir deutlich unterlegen waren, konnten wir mit jedem Gegner mithalten“, erläutert Reckels. Nicht nur das. In vielen Spielen beherrschten die Altenberger ihre Kontrahenten. Wobei schnelles Umschaltspiel, taktische Variabilität und physische Fitness jene Komponenten sind, die die Stärke des Teams ausmachen und die Handschrift des Trainerteams zum Vorschein bringen.

„Drei bis fünf Punkte“, so Reckels, hätten es mehr sein können. Wobei der Coach in erster Linie an die Partien gegen den VfL Senden (0:1), Westfalia Gemen (0:1) und den Werner SC (1:1) denkt. Die Möglichkeit, das Versäumte nachzuholen, bietet sich im kommenden Jahr. Am 17. Februar wird die Saison fortgesetzt.