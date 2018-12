Dem TuS Altenberge bleibt zwar einige Zeit, einen geeigneten Trainer-Nachfolger für den am Saisonende ausscheidenden Florian Reckels zu finden. Das Problem ist nur, einen Kandidaten zu aufzuspüren, der ins Anforderungsprofil passt.

Von Heiner Gerull

Die Fronten sind geklärt, nachdem Trainer Florian Reckels beim TuS Altenberge verkündet hat, mit Ablauf dieser Saison ein „Sabbatjahr“ einlegen zu wollen. Dem heimischen Fußball-Landesligisten bleibt nun zwar ausreichend Zeit, einen Nachfolger zu finden. Das Problem ist nur, einen geeigneten Kandidaten aufzuspüren, da Reckels in Altenberge – soviel steht schon ein halbes Jahr vor seinem Abschied fest – große Fußspuren hinterlässt.

Potenzielle Interessenten scheint es zu geben, wie „Eppi“ Hammer anklingen lässt. „Es gab schon die eine oder andere Anfrage. Aber wir müssen das alles erst einmal in Ruhe prüfen“, gibt der Leiter der Altenberger Fußballabteilung zu verstehen. Womit er deutlich macht, dass sich der TuS noch im Anfangsstadium der Trainerfindung befindet.

Indes gibt es schon klare Vorstellungen hinsichtlich des Anforderungsprofils des neuen Übungsleiters. Hammer komme es nicht nur auf den Tabellenplatz an. „Wichtig ist, dass sich unsere Spieler weiterentwickeln. Florian hat das geschafft. Sein Nachfolger sollte darauf aufbauen.“ Neben der fachlichen Kompetenz sei auch eine gewisse „Ausstrahlung nach außen“ wünschenswert.

Das ist ganz im Sinn von Dietrich Schulze-Marmeling. Zudem ist für ihn ein entscheidendes Kriterium, dass der Trainer die Philosophie des Vereins, Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu formen und zu fördern, mitträgt. In diesem Zusammenhang räumt der stellvertretende Abteilungsleiter ein, dass der TuS zuvor nicht immer die glücklichsten Entscheidungen getroffen habe. „In dieser Hinsicht muss es einfach passen“, betont Schulze-Marmeling. Ein Trainer, der diesen Ansprüchen genüge, sei Patrick Wensing, „weil er viele Dinge mitgebracht hätte, die mit unseren Vorstellungen korrespondieren.“ Wensing hat inzwischen aber erklärt, bei Vorwärts Wettringen zu bleiben.

Somit gilt es weiterhin zu sondieren, wer in dieses von Schulze-Marmeling unlängst formulierte Profil eines „jungen und intelligenten“ Trainers passt. Es gibt sicher den einen oder anderen. Aber nur wenige, die zurzeit auf dem Markt sind, wie etwa der zum Saisonende beim TuS Hiltrup ausscheidende Carsten Winkler oder auch Mirco Heger. Der ehemalige Oberligaspieler der Sportfreunde Lotte und des FC Eintracht Rheine hat trotz bester Aufstiegschancen mit dem SC Hörstel angekündigt, seine Zelte beim A-Liga-Spitzenreiter des Fußballkreises Tecklenburg im Sommer abzubrechen.

Einige „zaghafte Signale von außerhalb“, so Schulze-Marmeling, habe es gegeben. Hammer stellt eine Entscheidung in der Trainerfrage bis spätestens Ende Januar in Aussicht.