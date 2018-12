Alpár Jengenyés ist der festen Überzeugung, dass viel mehr in die Nachwuchsarbeit investiert werden muss. Foto: Marc Brenzel

Früher gab es im Kreis Steinfurt einige Vereine, die höherklassig in der Verbands- und Oberliga gespielt haben. Ich denke da an den TV Borghorst oder Arminia Ochtrup. Wieso ist das heute – mal abgesehen vom TV Emsdetten – nicht mehr der Fall?

Alpár Jengenyés: Weil die Talente fehlen. Es muss mehr in die Nachwuchsarbeit investiert werden. Mit diesem Ansatz sollten wir schon in die Schulen und Kindergärten gehen. Zudem brauchen wir gute Trainer.

Christian Woltering: Deshalb sind wir auch so froh, dass sich bei uns im Verein viele Leute, die selber noch aktiv spielen, als Trainer engagieren und weiterbilden. Als ich mit dem Handball angefangen bin, war das noch nicht der Fall. Da hat Manni Wiggenhorn fast alles alleine gemacht.

Die Formel scheint einfach zu sein: Ohne gute Trainer, auch keine guten Spieler?

Jengenés: Stimmt. Bob Paisley, der mit den Fußballern des FC Liverpool in den 70er und 80er Jahren große Erfolge feierte, hat mal gesagt, dass nicht ihm, sondern den Jugendtrainern Lob gebührt. Denn die hätten ihn mit fertigen Spieler versorgt.

Zum Fußball gehen die Kinder beinahe automatisch. Wie kann Handball auch für die Jüngeren attraktiv gemacht werden?

Woltering: Ich sehe uns als Handballer nicht in Konkurrenz zu den Fußballern. Diese Rolle nehmen eher so Geschichten wie die Playstation ein. Wie gesagt, gute Jugendtrainer sind da wichtig. Wie zum Beispiel bei unserer E-Jugend mit Linda Hussein und Manni Wiggenhorn. Ich hoffe auch, dass die Handball-Weltmeisterschaft im Januar in Deutschland und Dänemark für einen Handball-Boom sorgt.

Jengenyés: Ja, in diesem Zusammenhang sind gute Ergebnisse der Deutschen sehr wichtig.

Apropos Weltmeisterschaft: Herr Jengenés, Sie haben 1982 selbst an einer teilgenommen und wissen daher um die Besonderheiten eines solchen Turniers. Als Experte: Wer wird Weltmeister?

Jengenyés: Ich tippe grundsätzlich nie.

Und was glauben Sie, Herr Woltering?

Woltering: Mein Favorit sind die Franzosen. Das wird, glaube ich, das letzte große Turnier sein, in dem die was gewinnen. Dem deutschen Team traue ich das Halbfinale zu.

Herr Jengenés, Sie sind ja nicht nur Handball-Trainer, sondern auch Gastronom. Was essen die Ungarn zu Weihnachten?

Jengenyés: Rindergulasch in Rotweinsoße mit Spätzle. Kartoffelauflauf nach ungarischer Art. Bratwust, die vor lauter Paprika richtig rot ist. Lecker.