Der Budenzauber in der Buchenberghalle ist in der Zeit um den Jahreswechsel nach wie vor ein echter Zuschauermagnet. Foto: Jan Gudorf

Von Jan Gudorf

An allen drei Tagen war die Tribüne in der Buchenberghalle gut gefüllt. Die lauten Jubelschreie und der immer wieder einsetzende Applaus ließen darauf schließen, dass kein Zuschauer sein Kommen bereut hat. Dazu trug gewiss auch der Einsatz des sprungreduzierten Futsal-Balles bei, hatte der technisch feine Fußball auf dem Feld doch nicht mehr viel mit dem Gebolze früherer Tage zu tun. Das „Public Viewing” auf den Fernsehbildschirmen im Foyer, in dem Getränke und Speisen verkauft wurden, erwies sich ebenfalls erneut als Erfolgsrezept.

214 Tore fielen an den drei Turniertagen in der Borghorster Buchenberghalle. Jedes einzelne wurde mit Tormusik und Nennung des Schützen gewürdigt. Allein dies demonstriert, welch große Mühe die Vereinsmitglieder des SV Wilmsberg abermals in ihr Turnier gesteckt haben. Hallensprecher, Zeitnehmer, Statistiker, DJ, viele fleißige Hände beim Catering sowie Auf- und Abbau – mehr als 50 Personen waren an der erfolgreichen Umsetzung beteiligt, darunter zahlreiche Jugendspieler. Sie sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Die einzige offensichtliche Panne war das Abspielen von „Last Christmas” in einer Spielpause – 361 Tage vor Heiligabend…