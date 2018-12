Aller guten Dinge sind drei: Wie schon in den beiden Vorjahren durften sich am Ende die Wilmsberger zum Siegerfoto aufstellen und sich über 1.000 Euro Preisgeld freuen. Foto: Jan Gudorf

Von Jan Gudorf

Nach der Hälfte der Spielzeit war der anvisierte Titel-Hattrick arg bedroht. 0:1 lag der SV Wilmsberg im Finale des eigenen Hallenturniers zurück – ausgerechnet im Nachbarschaftsduell mit dem SV Burgsteinfurt. Alexander Hollermann hatte die Gäste früh in Führung gebracht. Und nun gerieten die Piggen durch eine Zeitstrafe auch noch für zwei Minuten in Unterzahl.

Und tatsächlich fiel in jenen zwei Minuten so etwas wie eine Vorentscheidung. Allerdings nicht – wie zu erwarten gewesen wäre – für den SVB. Nicht nur, dass Wilmsberg mit drei Spielern gegen vier Burgsteinfurter kaum etwas zuließ: Sekunden vor Ablauf der Zeitstrafe erzielte Niklas Thoms aus kurzer Distanz gar den 1:1-Ausgleich.

Den moralischen Aufwind wussten die Hausherren, die lautstarke Unterstützung in der Halle erhielten, in der Folge zu nutzen. Spätestens als Kai Hintelmann 2:20 Minuten vor Schluss hinausgestellt wurde, kippte das Spiel zugunsten des SVW. Nur wenig später traf Niclas Ochse mit einem trockenen Schuss aus zehn Metern zur Führung, in der letzten Minute schloss Alexander Wehrmann – unter lautstarkem Jubel in der Buchenberghalle – einen Konter gegen die aufgerückten Stemmerter zum 3:1-Endstand ab.

Fotostrecke: 31. Hallenfußballturnier des SV Wilmsberg: Finaltag Fotostrecke Foto: Jan Gudorf

„Die Vorrunde verlief noch schleppend“, blickte Marius Wies auf den Donnerstag zurück, „dann haben wir uns aber von Spiel zu Spiel gesteigert. Das Finale war natürlich die Krönung. In Unterzahl zu treffen – besser hätte es nicht laufen können.“

Neben den 500 Euro Preisgeld fuhr Burgsteinfurt in Person von Hollermann (neun Treffer) immerhin den Titel des Torschützenkönigs ein. Christoph Klein-Reesink freute sich aber über etwas ganz anderes am meisten: „Alle Spieler sind gesund geblieben – das ist das Wichtigste.“ Und so richtete der SVB-Coach auch gleich Genesungswünsche an Preußens Rene Reiß, der nach einem Zusammenstoß vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht wurde. „Es war ein ausgeglichenes Spiel, das auch hätte anders ausgehen können“, lautete das sportliche Fazit des Trainers, der mit seinem SVB im Halbfinale Ligakonkurrent Vorwärts Wettringen knapp mit 3:2 ausgeschaltet hatte.

In der Vorschlussrunde endete auch der Weg der Borghorster Altstars, die sich den Piggen mit 0:3 geschlagen geben mussten. „Wilmsberg hat verdient gewonnen“, gab sich Stephan Schabos als fairer Verlierer. Im Neunmeterschießen um Platz drei zeigte sich Wettringens Tom Knöpper, der schließlich als bester Keeper des Turniers ausgezeichnet wurde, zweimal als unüberwindbar.

Doch auch Platz vier war für die Altstars letztlich ein zufriedenstellendes Ergebnis. „Es hat Spaß gemacht“, so Schabos, der aber auch betonte, dass Spaß nicht der alleinige Antrieb der Borghorster war: „Wir sind immer noch ehrgeizig. Wenn wir schon mitspielen, wollen wir auch so viele Spiele wie möglich gewinnen.“