In zehn von 16 Begegnungen hatten die Kicker des TuS Altenberge II in dieser Spielzeit Grund zum Jubeln. Fünf Mal musste die Mannschaft von Trainer Klas Tranow ein Unentschieden hinnehmen, einmal verlor sie. Wie der Verlust von Toptorschütze Marcel Exner (kl. Bild) verkraftet werden soll, scheint noch nicht ganz klar zu sein. Foto: Thomas Strack

Von Günter Saborowski

Neun Spieltage lang begrüßte die Reserve des TuS Altenberge die Konkurrenz der Kreisliga A 2 Münster von Platz eins. Dann folgte – in Anführungsstrichen – der Absturz. Aktuell rangiert die Mannschaft von Trainer Klas Tranow nach 16 Spielen mit 35 Punkten aus zehn Siegen, fünf Unentschieden und nur einer Niederlage bei 50:21 Toren auf dem dritten Platz.

Womit der Coach „hochzufrieden“ ist. „Im Vergleich zur Vorsaison sind wir sechs Punkte besser. Das war nicht zu erwarten“, sagt Tranow angesichts der Tatsache, dass sich viele junge Spieler (Durchschnittsalter 21,8 Jahre) in seinem Team tummeln.

Nach Platz fünf in der Aufstiegssaison 2016/17, vier in der Spielzeit 17/18 und aktuell Rang drei kann sich die Entwicklung der Altenberger Mannschaft zweifelsohne sehen lassen. Wohin die Reise noch geht, ist ungewiss. Meisterschaft und Aufstieg sind jedenfalls, so Tranow, kein Thema beim TuS. „Man muss sehen, woher wir kommen. Vor drei Jahren haben wir noch in der B-Liga gespielt. Ich traue uns viel zu, aber dafür muss alles passen. Auf jeden Fall ist die Meisterschaft nicht unser Kernziel. Vielleicht schaffen wir es bis ins Entscheidungsspiel“, hofft der Trainer. Spieler weiterentwickeln und fit zu machen für einen Einsatz in der Ersten, darum gehe es.

„Wir wussten schon, dass wir eine gute Rolle in der Meisterschaft spielen können“, war sich Tranow der Qualität seiner Akteure bewusst. Dennoch, Formschwankungen durch Selbstzufriedenheit, gerade bei jungen Spielern, und Verletzungen könne man nicht kalkulieren.

Und angesichts des Wechsels von Toptorschütze Marcel Exner, der fast die Hälfte aller 50 Treffer des TuS erzielt hat (21), könnte es demnächst in der Spitze mau werden mit dem Torjubel. Exner trägt seit dem 1. Januar das Trikot von Münster 08. „Wir werden umstellen müssen und eventuell ohne zentralen Stürmer spielen“, haben sich Tranow und sein Team Gedanken gemacht; denn die fünf Unentschieden, vor allem das 0:0 gegen Hohenholte, haben dem TuS weh getan.

Weniger schmerzhaft war offensichtlich die jüngste Niederlage bei Fortuna Schapdetten. „Auf Asche und im Regen. Der Platz war übersät mit Pfützen, und vieles war dem Zufall überlassen. Das ist nicht unser Spiel, das können wir nicht“, nimmt Tranow seine Jungs für das 1:3 in Schutz. Dennoch sei es für die zweitbeste Heimmannschaft (23 Punkte aus neun Spielen ohne Niederlage) „ein spannende Hinserie mit einigen Besonderheiten“, wie der Trainer mit einem Seitenhieb auf zwei Eigentore einräumt.

► Trainingsauftakt im neuen Jahr ist am 10. Januar. Bevor es am 17. Februar mit dem ersten Pflichtspiel gegen BSV Roxel II weitergeht, hat der Coach folgende Testspiele abgemacht: 19. Januar, 15 Uhr, gegen SC Sprakel; 26. Januar, 16 Uhr, gegen VfL Billerbeck; 29. Januar, 19.45 Uhr, gegen TuS Laer; 2. Februar, 12.30 Uhr, gegen SF Merfeld und 9. Februar, 14 Uhr, gegen Ems Westbevern.