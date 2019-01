Mannschaftsgeist und Zusammenhalt, das ist es, was die Preußen in ihrer derzeitigen Situation wohl am dringendsten brauchen. Foto: Thomas Strack

borghorst -

Das Halbjahreszeugnis des SC Preußen Borghorst sollte besser tief in der Schultasche verschwinden. Für mehr als einen Blauen Brief reicht es nämlich nicht, was sich der SCP in der ersten Hälfte der Saison zusammenspielt hat. Aber Besserung ist in Sicht.