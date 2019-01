Nach sechs Wochen ohne Meisterschaftsspiel müssen die Herren des TB Burgsteinfurt am Samstag wieder an die Platten. Aufschlag ist beim Tabellenfünften allerdings ohne Klaas Lüken und Sascha Beuing.

Von Günter Saborowski

Gut ausgeruht nach sechs Wochen Spielpause starten die Herren des TB Burgsteinfurt am Samstag in die Rückrunde. Allerdings sind die Aussichten auf einen Punktgewinn beim TTC Lantenbach in der Nähe von Gummersbach sehr gering, denn die Stemmerter müssen den Ausfall zweier Stammkräfte in Kauf nehmen.

Schon im Hinspiel, als Tim Beuing und Co. mit 9:5 gewannen, verlief die Partie sehr eng. „Zwei Punkte hatten wir ja schon verloren, weil Heckmann verletzt war und sich nur an die Platte gestellt hatte. Dieses Mal müssen wir ohne Klaas Lüken und meinen Bruder Sascha spielen. Dadurch rücke ich eine Position hoch und ich muss an vier spielen. Hendrik Arning spielt an Position sechs“, erläutert Teamsprecher Tim Beuing die Sachlage. In dieser Ersatzkonstellation, so glaubt Beuing, sei an einen Sieg in Lantenbach kaum zu denken, zumal mit Lüken derjenige Spieler fehlt, der im Hinspiel im mittleren Paarkreuz zwei Punkte geholt hatte. „Lantenbach ist von eins bis fünf sehr gut besetzt“, begründet Beuing seinen Pessimismus.