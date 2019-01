Christopher Ligocki und der SCA treten am Sonntag in Waldniel an die Platten. Foto: Thomas Strack

Von Günter Saborowski

Durch den Wechsel in die zweite Staffel der NRW-Liga haben die Tischtennisherren von Arminia Ochtrup an diesem ersten Spieltag der Rückrunde eine lange Anreise vor der Brust. Christopher Ligocki und Co. müssen am Samstag um 18.30 Uhr beim TTC Waldniel aufschlagen. Die Fahrt zum Tabellenvierten bis in die Nähe von Mönchengladbach dauert bei 160 Kilometern ein Weg fast zwei Stunden.

Zum ersten Mal dabei ist bei dieser Begegnung, die die Ochtruper im Hinspiel mit 9:5 für sich entscheiden konnten, die neue Nummer eins des SCA, Munkhzorig Jargalsaikhan aus der Mongolei. Dadurch verändert sich die Aufstellung der Ochtruper: Ligocki tritt an zwei an, dann folgen Amin Nagm, Nils Dinkhoff, Mark Beuing und Michael Hillebrandt.

„Wir sind selbst gespannt, wie es laufen wird. Im Hinspiel war es eine enge Partie, aber durch unseren Mongolen sind wir jetzt natürlich stärker“, schätzt Teamsprecher Ligocki sein Team mit dem 20-Jährigen aus Hanau jetzt höher ein. Im oberen Paarkreuz sei der Gegner sehr stark, in der Mitte weniger. Dort holten die Ochtruper beim 9:5 alle vier Punkte. Und damit der erste Tabellenplatz (21:1 Punkte) weiterhin Bestand hat, wollen die SCA-Akteure in Waldniel natürlich gewinnen, um „solange wie möglich oben zu bleiben“, sagt Ligocki.