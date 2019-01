Ab in die Halle heißt es auch für die Fußballerinnen des FC Galaxy am Sonntag. Die Vorrunde der Hallenkreismeisterschaften beginnt am Sonntag in Burgsteinfurt. Foto: Thomas Strack

Am Sonntag findet in der Sporthalle der Wirtschaftsschulen in Burgsteinfurt ab 10 Uhr die Vorrunde der Hallenkreismeisterschaft der Frauen statt, unter anderem mit Teams des FC Galaxy, Preußen Borghorst und Metelen.

Am Sonntag findet in der Sporthalle der Wirtschaftsschulen in Burgsteinfurt ab 10 Uhr die Vorrunde der Hallenkreismeisterschaft der Frauen statt. Elf Mannschaften spielen in zwei Gruppen um den Einzug in die Endrunde, die am 20. Januar an selber Stelle ausgetragen wird. In der Gruppe 1 treffen die SpVgg. Langenhorst/Welbergen II, der FC Galaxy Steinfurt, der FSV Ochtrup, der TuS St. Arnold, die SF Gellendorf und GW Rheine aufeinander. In der Gruppe 2 treten Eintracht Rodde, Preußen Borghorst, die SG Horstmar/Leer II, der SC Altenrheine und Matellia Metelen gegeneinander an. Jeweils die beiden Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für die Endrunde. Die Kreissparkasse Steinfurt unterstützt den Frauenfußball mit einem Preisgeld von 1100 Euro. Neben den Siegprämien erhalten alle zehn Endrundenteilnehmer eine finanzielle Unterstützung.

Der Kreispokalsieger 2018 qualifiziert sich für den FLVW-Hallenkreispokal 2019. Teilnahmeberechtigt sind hier alle Hallenkreispokalsieger 2018/19 der 29 FLVW-Fußballkreise. In drei Vorrunden werden die zehn Teilnehmer der Endrunde des FLVW am 17. Februar beim UFC Münster (Kreis Münster) ermittelt. Die Vorrunde für den Kreis Steinfurt wird am 9. Februar (Samstag) bei Germania Hauenhorst (Kopernikus-Gymnasium, Rheine) gespielt. Hauenhorst ist als Ausrichter bereits qualifiziert.