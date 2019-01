Von Marc Brenzel

In einen Basketball-Krimi ließen sich die Ochtruper Korbjäger am Sonntag verwicklen. Beim TuS Hiltrup II mussten die Arminen eine Extraschicht einlegen, um am Ende mit 74:71 nach Verlängerung die Oberhand zu behalten.

„Dass es so spannend wurde, war völlig unnötig“, kritisierte Spielertrainer Damir Bradara. Fünf Minuten vor der Schlusssirene lag sein Team mit zehn Zählern vorne, ließ sich diese Führung aber noch aus der Hand nehmen. „Der Gegner hat am Ende richtig aggressiv verteidigt und uns damit das Leben schwer gemacht“, resümierte Bradara.

Hiltrup ging mit drei Punkten in Führung, der SCA stand mit dem Rücken zur Wand. Doch auf Jens Leusder konnten die Arminen zählen. Mit der letzten Aktion in der regulären Spielzeit verwandelte er einen Dreier und sorgte damit für eine notwendige Verlängerung.

Dort wechselte sich Bradara selbst ein. Das sorgte nicht nur für Ruhe in den Ochtruper Reihen, sondern auch für zwei verwandelte Distanzwürfe, für die der routinierte Coach höchstpersönlich verantwortlich war. Anders, als im vierten Viertel ließen sich die Töpferstädter den Vorsprung nicht wieder abjagen und behielten mit 74:71 (64:64/33:26) die Nase vorne.

Ein vielversprechendes Debüt im Ochtruper Dress feierte Anatolij Meißner. Der 31-jährige Emsdettener schloss sich dem Team in der Winterpause an und soll im Aufbau eingesetzt werden. „Mit seinem Tempo und seiner Erfahrung bringt er uns auf jeden Fall weiter. Das ist eine Verstärkung“, freute sich Bradara über den Neuzugang, der schon in der Oberliga spielte. Nächster Gegner des SCA ist die SG Telgte-Wolbeck III.

Punkte: Schiemenz (24), Leusder (15), Meißner (13), D. Bradara (11), Wanink (6) und Gaupel (5).