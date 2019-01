Am letzten Doppelspieltag der 2. Frauen-Bundesliga haben die Damen des SC Steinfurt den Klassenerhalt perfekt machen können.

Am letzten Doppelspieltag der 2. Frauenbundesliga ging es für die Steinfurter Schachdamen zum zentralen Austragungsort nach Wattenscheid. Die Ausgangslage war denkbar positiv: Ein Unentschieden reichte den Steinfurtern bereits zum sicheren Klassenerhalt. Selbst zwei Niederlagen hätten genügt. Aber darauf wollten es die Steinfurter nicht ankommen lassen.

So ging es mit viel Motivation erst gegen die Frauen des SV Wattenscheid. Nach drei Stunden Spieldauer stand es bereits 2:1 für Steinfurt. Hannah Möller (Brett 3) konnte ihre Gegnerin besiegen. Maria Herick (Brett 6) nahm das Remis-Angebot ihrer wesentlich stärkeren Spielerin an. Sie hatte zwar einen Bauern mehr, aber ihre Gegnerin hatte viel Gegenspiel. So war das Remis die sichere und richtige Alternative.

Juli Freitag (Brett 1) erreichte ebenfalls eine Punkteteilung. Somit fehlte nur noch ein Punkt zum wichtigen Unentschieden im Mannschaftskampf. Diesen errang Karina Veldhuis (Brett 4). Der Klassenerhalt war gesichert. Da machte es auch nichts, dass Natia Engels (Brett 2) und Maraike Schellmann (Brett 5) ihre Partien nicht gewannen.

Am Sonntag konnten die Steinfurter dann entspannt gegen den SV Mülheim-Nord spielen. Hannah Möller (Brett 3) brachte die Steinfurterinnen in Führung. Sie gewann gegen ihre sehr starke Gegnerin. Natia Engels (Brett 2) spielte remis. Christina Raus (Brett 6) konnte gegen ihre Gegnerin nichts ausrichten. Sie verlor die Partie. Karina Veldhuis (Brett 4) musste sich mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Da ihre Gegnerin aber auch besser als sie war, freute sie sich über den halben Punkt.

Maraike Schellmann (Brett 5) brachte den SCS wieder in Führung. Sie konnte ihre Mehrfigur gut verwerten und gewann die Partie. Julia Freitag (Brett 1) kämpfte fast fünf Stunden. Am Ende einigten sich beide Spieler auf Remis, nachdem sie zwischenzeitlich beide jeweils zweimal das Remis-Angebot der Gegnerin abgelehnt hatten.

Die Steinfurter Schachdamen sind mit der Saison super zufrieden. „Wir sind am Ende Dritter geworden. Damit haben wir nicht gerechnet. Wir sind super zufrieden“, so die 1. Vorsitzende Carolin Schmitz, die krankheitsbedingt an dieser Doppelrunde leider nicht teilnehmen konnte.