Cedric Eisfeldt (r.) erzielte per Elfmeter den Wilmsberger Ehrentreffer beim Spiel in Hassel. Foto: Günter Saborowski

Von Günter Saborowski

Der SV Wilmsberg hat sein Auftaktmatch der Vorbereitung mit 1:6 (0:0) beim SC Hassel deutlich verloren. Eine Halbzeit lang hielten die Wilmsberger gut mit, waren nach Aussage von Trainer Christof Brüggemann zu Beginn sogar gut im Spiel und hatten durch Julius Greshake „einen guten Abschluss“. Zum Teil haben die Piggen ihren Gegner aber auch „zum Tore schießen eingeladen“, wie Brüggemann sagte. Doch diese Chancen hätten die Gastgeber allerdings „kläglich vergeben“.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Hasseler jedoch ihr Visier neu justiert. Vor allem ein Spieler des SCH traf wie er wollte – und das im Zehn-Minutentakt. Nils Thomczik erzielte in der 49. Minute die Hasseler Führung, Marco Lukas schraubte diese auf 2:0 hoch (56.). Zwei Minuten später war erneut Thomczik zur Stelle (58.), zehn Minuten darauf traf er zum 4:0 (78.) und markierte in der 85. Minute das 5:0. Den letzten Hasseler Treffer überließ Thomczik seinem Teamkameraden Pascal Meinberg, der zum 6:0 traf (88.). Cedric Eisfeldt erzielte per Strafstoß den Ehrentreffer zum 1:6, nachdem Alex Wehrmann zuvor im Sechzehner gefoult worden war.

„In der zweiten Halbzeit haben wir uns von den sechs Toren vier selber eingeschenkt. Da waren einfach zu viele individuelle Fehler im Spiel. Dagegen kannst du nicht Fußball spielen. Es fehlte an Zweikampfhärte und einigen anderen Dingen“, versuchte Brüggemann die Niederlage zu erklären. Ein Grund war sicherlich auch, dass die Piggen mit sechsfachem Ersatz antreten mussten. Das war nicht zu kompensieren.