Ochtrup -

In seiner Funktion als Einzelsport-Ressortleiter beim Westdeutschen Tischtennisverband hatte Christoph Menges am Wochenende in Ochtrup auch die sportliche Gesamtleitung inne. Im Gespräch mit Marc Brenzel von den Westfälischen Nachrichten zog der Funktionär aus Münster ein Resümee.