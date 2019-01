Sie waren nahe dran am zweiten Saisonerfolg, doch am Ende reichte es nur für einen Zähler. Das 30:30 des TB Burgsteinfurt bei der SpVgg. Ibbenbüren hilft beiden Mannschaften im Abstiegskampf nicht weiter.

Von Heiner Gerull

Die Bezirksliga-Handballer des TB Burgsteinfurt waren nahe dran am zweiten Saisonsieg, mussten sich am Ende aber mit einem 30:30-Remis bei der Ibbenbürener SpVgg zufrieden geben. Obwohl ein Punkt in der prekären Ausgangslage durchaus als Erfolg zu werten wäre, konnte sich Niklas van den Berg darüber nicht so recht freuen: „Das ist eher ein Punktverlust als ein Punktgewinn. Denn eigentlich hätten wir gewinnen müssen“, erläuterte der TB-Coach.

Seine Enttäuschung war nachvollziehbar. Denn zwischenzeitlich behauptete der Turnerbund einen Fünftore-Vorsprung, den er sich aber wieder abjagen ließ. In der turbulenten Schlussphase konnten die Stemmerter gar froh sein, das Unentschieden gerettet zu haben. Denn 40 Sekunden vor Schluss befanden sie sich in doppelter Unterzahl, und die ISV hatte in Ballbesitz die Möglichkeit, den letzten, entscheidenden Treffer anzubringen. Doch wegen eines Schrittfehlers beraubten sie sich dieser großen Chance, sodass der TB noch einmal die Möglichkeit hatte, den Siegtreffer zu erzielen. „Uns lief aber die Zeit davon“, sagte van den Berg.

Somit bleibt der TB mit gerade einmal drei Pünktchen am Tabellenende. Was aber ein wenig Hoffnung macht, ist der Umstand, dass der TB in der Rückrunde sämtliche abstiegsbedrohten Teams in eigener Halle hat. „Gegen die müssen wir uns behaupten. Da hilft kein Wenn und auch kein Aber“, betont van den Berg.