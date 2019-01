Gegen eine körperlich überlegene Versmolder Mannschaft verloren die Damen des TB Burgsteinfurt am Samstag ihr Auswärtsspiel mit 18:26.

Von Heiner Gerull

Sie haben alles in die Waagschale geworfen, doch am Ende wurden die Landesliga-Handballerinnen des TB Burgsteinfurt für zu leicht befunden. Und das im wahrsten Sinn des Wortes. „Die Versmolderinnen waren kräftiger und hatten insgesamt ein paar Kilos mehr als wir aufzubieten“, fasste TB-Trainer Ansgar Cordes seine Eindrücke zusammen. Am Ende musste sich der TB mit 18:26 (9:14) geschlagen geben.

Womit der Coach auch gleich den grundlegenden und spielentscheidenden Unterschied zwischen beiden Mannschaften auf den Punkt brachte. Die Versmolderinnen waren nicht nur körperlich überlegen; sie waren auch erfahrener. So kam der TB für einen Sieg nie infrage. Nach einem 1:1 zog die Spielvereinigung bis zur fünften Minuten auf 5:1 davon. Diesen Vorsprung ließen sich die Gastgeberinnen nicht mehr abjagen.

Wobei der TB durchaus nicht enttäuschte und alles unternahm, was er im Rahmen seiner Möglichkeiten aufzubieten hatte. Vor allem Lena Heuing vermochte sich einige Male hervorragend in Szene zu setzen. Mit sechs erzielten Treffern war sie beste Werferin aufseiten des TB. „Das war wirklich sehr positiv. Trotz der Niederlage kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Denn sie hat alles versucht“, brachte Cordes seine Einschätzung auf den Punkt.

Versmold behauptete zur Pause einen 14:9-Vorsprung. Nach dem Seitenwechsel zogen die Gastgeberinnen sogar auf 20:11 (40. Minute) davon. In der 55. Minute gestaltete sich das Ergebnis beim Stand von 16:23 zwar etwas erfreulicher. Doch näher kam der TB trotz aller Bemühungen nicht heran.

Für den TB trafen: Antfang (1), Peters (1), Cordes (5/1), Spielmann (2), van der Vechte (1), Heuing (6), Stender (2).