Das erste Doppel- und Mixed-Ranglistenturnier des Badmintonlandesverbandes in 2019 stand im Zeichen von Veränderungen. NRW hat sich mit den anderen Landesverbänden auf ein neues Wettkampfsystem geeinigt. Federführend und Ansprechpartner ist dafür der Heimtrainer des SC Nordwalde.

Mit neun Meldungen war der SCN beim Turnier in Mülheim gut vertreten. Zwei ganz neue Konstellationen im Mädchendoppel und im gemischten Doppel wurden erst vor einigen Wochen aus der Taufe gehoben. Eine Spielerin aus Oberhausen, Iliana Mertzou, betrat bei einem privaten Turnier die „Bühne“ und wurde gleich von Victoria Südbeck und Kevin Aydin als potenzielle Partnerin im Mädchendoppel bzw. im gemischten Doppel ins Auge gefasst. Nach zweimaligem Probetraining war allen klar: „Wir probieren das in Mülheim.“

Am Samstag im gemischten Doppel überraschten Kevin und Iliana nicht nur den Trainer, sondern auch den Gegner und belegten Platz sieben. Den achten Rang belegten Kevin Aydin/Tjard Heinze im Jungendoppel U 19. In einem sehr starken Feld, bestückt mit einer großen Anzahl Spielern aus der Landes- und Verbandsliga, war das ein großer Erfolg. Victoria Südbeck und ihr Partner Colin Kuprianow holten Platz sechs (U 17).

Am Sonntag wurde das Mädchendoppel U 19 gespielt. Mit im Teilnehmerkreis standen Victoria Südbeck/Iliana Mertzou. Beide überraschen durch druckvolles und angriffsfreudiges Badminton. Bis zum Finale gab es kein Halten. Erst dort wurden sie von der Paarung aus Emsdetten, die an eins gesetzt war, in zwei Sätzen gestoppt. Der zweite Platz qualifiziert die beiden für das nächst höhere Turnier: die NRW-Doppelrangliste, das höchste Ranglistenturnier in NRW. Am 17. Februar geht es nach Paderborn zum Turnier der Besten.