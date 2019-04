Im Kellerduell der Frauen-Bezirksliga hat sich der FC Nordwalde mit einem 4:1 (3:0)-Erfolg gegen den Drittletzten der Liga, Vorwärts Epe, ein wenig Luft verschafft. Am Sonntag ab 11.30 Uhr folgt bei Germania Hauenhorst II das nächste wichtige Abstiegsduell für die Mannschaft von Trainer Christian Löbbering, die bei einem Sieg bis auf drei Zähler an Hauenhorst heranrücken kann.

Lena Grimme erzielte nach Vorarbeit von Kira Kraul bereits in der 3. Minute die Nordwalder Führung, die Anna Spieker in der 24. Minute auf 2:0 ausbaute. Spieker profitierte dabei von einem schnell ausgeführten Einwurf von Sophia Grummel auf Lena Grimme, die direkt auf Spieker passte. Acht Minuten später erhöhte Grimme nach Zuspiel von Nadine Schöning auf 3:0.

„Wir hatten in der Abwehr taktisch auf Dreierkette umgestellt und sind früh draufgegangen“, erläuterte Löbbering die Spielweise seines Teams, das in der 82. Minute das 1:3 kassierte. Nach einem Trikotzupfer an Spieker erzielte Kraul per Elfmeter das 4:1 (89.).