Das Schlusslicht der Männer-Bezirksliga Münsterland TB Burgsteinfurt hat am Sonntag zu Hause eine erneute Packung verabreicht bekommen. Gegen den Tabellendritten DJK Sparta Münster setzte es eine 22:39 (9:17) Heimpleite. Der Abstieg ist wohl kaum noch zu verhindern. Bis zur 22. Spielminute hielt die Mannschaft von Trainer Niklas van den Berg noch gut mit (8:10). Aber innerhalb von fünf Minuten zog der Favorit auf 17:8 davon. „In dieser Phase haben wir vorne gute Möglichkeiten vergeben und im Gegenzug uns einige unnötige Tore eingefangen“, beschrieb van den Berg den kurzen aber heftigen Blackout. Beim Stand von 19:7 gingen beide Teams in die Halbzeitpause. „In der Kabine haben Stephan Kretzschmar, mein Bruder und ich versucht, die jüngeren Spieler noch einmal zu motivieren. Aber das klappte nicht“, griff der TB-Coach der 2. Halbzeit vor. Der Frust saß aber nicht nur bei den TB-Spielern tief. Denn in der 41. Spielminute kritisierte der TB-Trainer eine für ihn umstrittene Entscheidung der Schiedsrichter zu scharf und handelte sich eine Zweiminutenstrafe ein. Van den Berg: „Da stand es bereits 13:24. Meine Meckerei war also nicht spielentscheidend.“

Tore: Volkmer (6/1), Amine (3/1) Meinikmann und Röll (je 3), Averbeck (2/1) Kretzschmar (2), Lange, Vinhage und Wiemeler (je 1 )