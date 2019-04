Ein Pünktchen noch, dann ist der TV Borghorst durch und wieder dort, wo er hin will – in der Handball-Bezirksliga. Dieser eine Zähler soll am Samstag im Heimspiel gegen Eintracht Mettingen eingefahren werden. Doch das wird nicht leicht, denn schon im Hinspiel beim 14:12 lief‘s „kurios“, wie sich Trainer Jörg Kriens erinnert: „Beide Deckungsreihen und die Torleute hatten einen starken Tag, sodass kaum Tore fielen.“

Keine Probleme dagegen hatten die Borghorster bei der Reserve von Vorwärts Gronau, die mit 27:18 (15:8) bezwungen wurde. „Die ersten fünf Minuten waren ausgeglichen, dann haben wir uns nach und nach abgesetzt“, bilanzierte Kriens eine einseitige Partie. Nach 20 Minuten hatte die Gäste einen Fünf-Tore-Vorsprung herausgeschossen, vier Mal war Phil Huge erfolgreich, verwarf dabei allerdings auch einen Siebenmeter.

Am Ende der ersten Halbzeit begann Kriens dann mit der Experimentierphase und wechselte ordentlich durch, damit alle Spieler ihre Anteile am Sieg hatten. Nach der Pause setzte sich Borghorst mehr und mehr ab, wobei der klare Vorsprung erst ab der 52. Minute herausgespielt wurde. Kurzzeitig versuchte es Gronau mit einem zweiten Kreisläufer, wodurch der TVB seine gewohnte 5:1-Deckung kurzzeitig auf eine defensive 6:0 umstellen musste. „Der Sieg war nie in Gefahr“, verbrachte Kriens einen eher ruhigen Abend auf seiner Trainerbank.

Tore: Huge (8/1), Hummels (5), Gevers (4), Wenner (4), Babiuch (2), Linnenbaum, Frie, Topp (je 1).