Die Handballer des SC Nordwalde haben drei Spieltage vor dem Ende der Saison beste Aussichten, noch den dritten Tabellenrang zu erreichen. Am Sonntag schlug die Mannschaft von Trainer Markus Tasche den Drittletzten der Liga, SuS Stadtlohn, mit 33:23 (17:12) und hat nur noch die Dritte des TV Emsdetten vor Augen, die zwei Punkte besser dasteht als die Nordwalder.

Mann des Spiels, zumindest im ersten Durchgang, war mal wieder Torhüter Tim Sewerin, der in Halbzeit eins vier Siebenmeter parierte. „Wir sind zunächst in Führung gegangen, dann hatten wir leichte Konzentrationsprobleme, sodass Stadtlohn wieder ins Spiel fand“, berichtete Sven Büchter in Vertretung von Tasche von der Begegnung. 5:5 lautete der Spielstand in der 13. Minute, was so viel bedeutet wie: Beide Mannschaften waren im Angriff nicht besonders treffsicher.

Dann schaffte es der SCN endlich, nicht nur Latte und Pfosten anzuvisieren, sondern auch die Ecken des Tores. Über 14:10 (27.) setzte sich Nordwalde bis auf 17:12 zur Pause ab.

Nach dem Wechsel bauten Averbeck und Co. ihren Vorspring auf 20:13 aus. Lennard Spinola hatten Stadtlohns besten Torschützen dabei gut im Griff, Rico Flothkötter, ein Noch-A-Jugendlicher, war mit sieben Treffern bester Torschütze der Nordwalder, die durch ihn in der 41. Minute erstmalig mit zehn Toren führten (25:15).

Tore: Flothkötter (7), Averbeck (6), Spinola, Elshoff (je 5), Teuber (3/1), Hülskötter, Büchter, Heitmann (je 2), Grummel (1).