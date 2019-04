Mit dem 50. Ligaerfolg in Serie beendete das Dart Team Steinfurt 16 erfolgreich seine Partie gegen den Lokalrivalen vom DSC Rheine.

Mit Christian Kloß, Carsten Tenkmann, Daniel Kühs und Peter Ruffing standen beim heimischen DT 16 vier Spieler am Board, die allesamt beim Konkurrenten aus Rheine ihre Dartslaufbahnen begonnen hatten. Die Kreisstädter machten sofort Ernst und lagen schnell mit 6:1 in Front. Nach einer weiteren Niederlage ging es mit einer verdienten 6:2-Führung in die Pause.

Teamkapitän Kloß setzte bei den anschließenden Doppelpartien den restlichen Kader ein. Auch diese Maßnahme war von Erfolg gekrönt und man brachte alle vier Doppel siegreich nach Hause. Damit war das Match gelaufen. Doch der verlustpunktfreie Tabellenführer ließ nicht nach. Auch nach hohen Führungen versuchte das Team jedes Einzel siegreich zu bestreiten, eine Eigenschaft, die maßgeblich zu diesem einzigartigen Rekord im nordrhein-westfälischen Dartverband geführt hat.

Justus Ruhe und Michael Stockel brachten den Sieg unter Dach und Fach. Am Ende stand ein deutlicher 17:3-Erfolg für den jungen Verein. René Perrefort mit seiner sechsten 180 in der laufenden Saison, Michael Stockel mit seiner ersten Bestleistung und Peter Ruffing mit einem 15- und 16-Darter sorgten für die Höhepunkte. Am Samstag steht das Top-Spiel in der Regionalliga West an, wenn das Dart Team Steinfurt 16 zu Hause auf den Tabellenzweiten Münster trifft. Bei einem Sieg wäre den Steinfurtern die Meisterschaft samt Aufstieg kaum noch zu nehmen.