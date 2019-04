Dass sich Matellia Metelens Kreisliga-Fußballerinnen nicht auf ihren jüngsten 7:1-Sieg gegen den SC Altenrheine ausruhen möchten, bewiesen sie bereits am Dienstag. Mit einem 5:0-Erfolg verließen sie beim Tabellenzehnten SG Horstmar/Leer II den Platz.

Nach zunächst kleineren Schwierigkeiten gingen die Gäste in der 25. Minute in Führung. Als Torschützin glänzte Heike Focke. Bereits fünf Minuten später erhöhte Anne Spitthoff auf 2:0 (30.).

Auch im weiteren Spielverlauf zeigten sich die Metelerinnen als dominantere Mannschaft und ließen Horstmar/Leer nur wenig Raum zum Kombinieren. Spitthoff vergrößerte den Vorsprung mit ihren Treffern Nummer zwei und drei noch vor der Pause auf 4:0 (38./44.).

In der zweiten Hälfte setzte das Team von Trainer Stefan Okon seinen gelungenen Auftritt fort. Mit einen gut getimten Steilpass in die Spitze bediente Leonie Reich Spitthoff, die zum vierten Mal zuschlug (63.) und so den Schlussstrich unter die Partie zog.

In der Tabelle bleibt die Matellia trotz des elften Saisonsiegs auf dem vierten Platz (34 Punkte). Nächster Gegner der Mannschaft aus der Vechtegemeinde ist am Ostermontag (22. April) auswärts der Rangfünfte TuS St. Arnold.