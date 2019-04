Frederik Schulte in Halbzeit eins und Leon Schwarzer im zweiten Durchgang waren die Torschützen beim 0:2 des TuS Altenberge bei Münster 08. Am Sonntag folgt das Rückspiel, und es ist jetzt schon klar, dass Florian Reckels dieses für sich positiv abschließen will.

„Das war eine der stärksten Mannschaften, gegen die wir gespielt haben. Nullacht hat sehr viel individuelle Qualität in seinem Kader und hatte damals auch einen Lauf“, erinnert sich der Übungsleiter des TuS. Nur zur Ergänzung: Der Tabellendritte (44 Punkte, neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Nottuln) stellt die zweitbeste Auswärtsmannschaft und hat mit nur 21 Gegentreffern die zweitbeste Abwehr der Liga. Es dürfte also äußerst schwer werden, dem Team von Trainer Mirsad Celebic ein Bein zu stellen – auch auf eigenem Geläuf.

Hoffnung macht indes, dass die Nullachter zuletzt zwei Mal nur unentschieden (2:2 Gemen, 1:1 Bockum-Hövel) gespielt haben. Die 13 Treffer in den Spielen zuvor gegen Hüls, Ahaus und Heiden mal außen vor gelassen, treten mit Benjamin Siegert und Jonas Grütering dort ja auch nicht irgendwelche Wald- und Wiesenkicker gegen den Ball, sondern gestandene Dritt- oder Westfalenligaspieler.

Falls sich die Sorgen um verletzte Spieler bei Reckels nicht bewahrheiten, kann der TuS aber ebenfalls eine starke Mannschaft aufs Feld schicken. „Ich bin skeptisch, ob David Marx, Felix Risau oder Jannik Roters spielen können“, malt Reckels schwarz. „Aber wir wollen es zu Hause auf jeden Fall besser machen als im Hinspiel“, lässt der Coach Optimismus durchblicken und zeigt Willen zum Sieg.