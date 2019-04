Der SV Wilmsberg ist durch die 1:2-Niederlage gegen den SC Altenrheine auf den vierten Tabellenplatz abgerutscht und rennt der Musik hinterher. Acht Punkte Rückstand hat die Elf von Trainer Christof Brüggemann nun schon auf Spitzenreiter SV Burgsteinfurt – allerdings mit einem Spiel weniger auf der Habenseite. Will die Mannschaft die Meisterschaft nicht schon jetzt in den Wind schreiben, muss sie am Sonntag bei Emsdetten 05 gewinnen – ohne Wenn und Aber.

Die Sache mit dem Dreier hat allerdings einen Haken: „Fünf meiner Defensivspieler sind verletzt“, zählt Brüggemann Jan Markfort, Aldo Colalongo, Niclas Ochse, Alex Wehrmann, Marius Wies und Niklas Thomas auf. Die von vorne sind zum Glück fit, am Toreschießen soll es also nicht hapern.

Trotzdem hat der Piggentrainer für die Osterferien ein paar Probleme. „Während andere Urlaub machen, müssen wir in 14 Tagen fünf Spiele hinter uns bringen“, zählt Brüggemann Emsdetten 05, TuS Recke, Preußen Lengerich, Germania Horstmar und den SV Burgsteinfurt auf. „Wenn wir die hinter uns haben, dann wissen wir, wo die Reise hingeht“, hat der Wilmsberger Trainer die Meisterschaft trotz der Niederlage gegen Altenrheine noch nicht ad acta gelegt.

Höhepunkt der Serie soll die Begegnung am 26. April gegen Burgsteinfurt sein – am liebsten wieder als Tabellenzweiter. Vorher muss der SVW aber die anderen Hausaufgaben erledigen, angefangen bei Nullfünf. Da macht der Blick aufs Hinspiel Freude, als Wilmsberg mit 2:0 gewann. Aber Vorsicht, zuletzt war die Mannschaft vom neuen Trainer Siggi Wolters mit vier Punkten aus zwei Spielen schon wieder ein wenig erfolgreicher als zuvor. Dieser Besen, der mit Bodo Gadomski noch einen neuen Handfeger neben sich hat, kehrt offensichtlich ganz gut.