SC Preußen schlägt Metelen mit 2:1

Was für ein Spiel! Hätten beide Mannschaften über die gesamte Saison diesen Einsatz und Willen gezeigt, sie würden kaum in der Abstiegszone der A-Liga stehen. Am Ende setzte sich in der Begegnung Preußen Borghorst gegen Matellia Metelen das etwas glücklichere Team mit 2:1 (1:0) dank eines Thomas Grabowski durch und behielt die so wichtigen Zähler in dem „Sechs-Punkte-Spiel“ am Ort.

Borghorst war in der ersten Hälfte die spielbestimmende Mannschaft und hätte zur Pause bereits mit 3:0 führen müssen. „Wir können uns bei Sven Tolksdorf bedanken. Er hat uns im Spiel gehalten“, lobte Metelens Spielertrainer Bertino Nacar seinen Torwart, der mit starken Reflexen in der 26. Minute zum großen Rückhalt seiner Mannschaft avancierte. Zwei Mal rettete Tolksdorf gegen Versuche von Daniel Schulze Brock und Rene Weiermann glänzend. Beim 1:0 durch einen Kopfball von Jonas Baumann nach Flanke von Weiermann war er allerdings machtlos.

Nach dem Wechsel übernahm Metelen die Spielregie und Preußenkeeper Niclas Kock stand zunächst im Mittelpunkt des Geschehens. Ein Freistoß von Daniel Ernsting (50.) wurde von ihm zur Ecke geklärt, ein flacher Distanzschuss von David Wähning sauber pariert (60.). Anschließend hatten die Platzherren durch Tom Rausch und Dennis Brake zwei Möglichkeiten, die wieder von Tolksdorf entschärft wurden.

Es ging hin und her, beide Mannschaften schenkten sich nichts. Metelen wollte den Ausgleich, Borghorst die Entscheidung durch das 2:0. Erfolgreicher in ihren Bemühungen waren zunächst die Gäste, die durch Bernd Weßeling nach einem Solo von Nacar zum 1:1 kamen (83.).

Dramatisch wurde es in der Schlussphase, als Tolkdorf gegen Sven Berghaus retten musste (92.), aber geschlagen war, als Oldie Thomas Grabowski die Kugel erst an die Latte setzte, aber nach Flanke von Philipp Wierling das Runde endlich ins Eckige bekam.

„Wir haben ein Auswärtsspiel zu Hause gewonnen“, grinste SCP-Trainer Michael Straube angesichts der Kulisse von 100 Matellia-Anhängern, die per Bus angereist waren und ordentlich Alarm machten. „Das war eine super Unterstützung von den Leuten. Daher ist es bitter, dass wir verloren haben. Aber rein rechnerisch ist für uns noch alles drin. Wir müssen die Ergebnisse des Wochenendes abwarten“, ist das Thema Abstieg für Nacar noch lange nicht durch.

Preußen: Kock - Weiermann, Schulze. Brock, Brake, Wierling - Krumme, Mader - Eilers (87. Berning), Berghaus, Rausch (82. Mallaamine) - Baumann (71. Grabowski). Metelen: Tolksdorf - Langehaneberg, Kippelt, Feldhues - Viefhues (46. Zenuni), Laumann, Nacar, Wähning - Ernsting, Weßeling, Van De Velde.

Tore: 1:0 Baumann (32.), 1:1 Weßeling (83.), 2:1 Grabowski (90+3).