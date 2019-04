Der fliegende Holländer im Sprung

Eigentlich hatte sie jeder bei der 18. Auflage von „Rund um Steinfurt“ auf der Rechnung. Doch es wurde nichts aus dem fünften Sieg in Folge für das Team Lotto Kern-Haus beim Elite-Radrennen. Allerdings hatte Marc Dörrie vom hochfavorisierten Team den Sieg bei der Sprintankunft schon vor Augen. Etwa 20 Meter vor dem Ziel auf der Wettringer Straße riss der 22-Jährige bereits die Arme hoch. Zu früh. Denn Adne Koster vom niederländischen Rennstall WV Meteoor Assen-Roden huschte noch im Zielsprint an ihm vorbei und siegte mit einer Reifenbreite. Auf dem dritten Platz landete Nico Brenner vom Team RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler. Titelverteidiger Joshua Huppertz musste diesmal mit dem 14. Platz zufrieden sein.

Fahrer aus dem Steinfurter Rolinck-Team spielten keine Rolle. Marius Eckert kam nur auf Platz 58. Ludger Mester vom RSV Friedenau Steinfurt war vom Abschneiden des heimischen Teams ziemlich bedient: „Ich habe mir etwas mehr versprochen.“

Die zwölf Mal zu fahrende 9,4 Kilometer-Runde mit Start und Ziel an der Brauerei Rolinck durch die Bauerschaft Hollich und über den Hollicher Berg verlangte den Fahrern alles ab. Zumal es zwar trocken, jedoch ziemlich frisch und windig war. Der Wind drehte sehr oft, blies aber auf der Steigung zum Hollicher Berg meist in den Rücken der Fahrer. Der Schnitt mit 44,5 km/h lag sehr hoch.

Während der ersten Hälfte des Rennens blieb das Fahrerfeld eng zusammen. Zunächst kristallisierte sich eine siebenköpfige Spitzengruppe heraus. Anschließend blieben nur noch fünf Fahrer übrig, in der sich auch Joshua Huppertz zeigte. Doch alle wurden wieder vom Hauptfeld eingeholt.

Drei Runden vor dem Ende war das Feld auseinandergerissen und es hatten sich viele Grüppchen gebildet. Als die letzte Runde eingeläutet wurde hatte sich ein Gruppe mit zwölf Fahrern abgesetzt, in der sich auch die am Ende drei Erstplatzierten befanden: Marc Dörrie und Adne Koster.

„Im Vergleich zum letzten Jahr kam den Wind von der anderer Seite. Wir haben uns vorgenommen am letzten Anstieg etwas anzuziehen. Wir hatten dann mit mir zwei Leute vorne. Dass es für das Podium gereicht hat, ist natürlich super. Wenn ich ein bisschen besser um die Kurve gekommen wäre, hätte mehr dringesessen“, sagte der drittplatzierte Nico Brenner.

Völlig enttäuscht war selbstverständlich Marc Dörrie über Platz zwei, dem förmlich das Lachen im Halse stecken blieb: „Ich habe mich wohl zu früh gefreut. Das wäre mein erster Saisonsieg gewesen. Das wird mir sicherlich nicht wieder passieren. Adne Koste war überglücklich und sehr stolz Auf seine Coup kurz vor der Ziellinie: „Ich war in der letzten Runde gar nicht in der Spitzengruppe, konnte aber das Loch zu fahren. Ich wusste auf der Zielgeraden, dass der Wind von vorne kommt, blieb also so lange wie möglich im Windschatten und habe dann 20 Meter vor der Ziellinie versucht an Marc vorbeizukommen. Es war zwar eng, hat aber noch geklappt.“

