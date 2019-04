Bei kühlen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein nahmen die Läufer aus Nordwalde am Sonntag gemeinsam am 51. Enschede-Marathon teil, bei welchem sie die 21,0975 km lange Halbmarathon-Strecke absolvierten. Die Strecke führte sowohl durch die Stadt Enschede als auch durch kleinere Vororte und Bauerschaften. Die begeisterten Zuschauer an der Strecke wussten die Läufer anzustacheln und verhalfen dem ein oder anderen zu neuen Bestzeiten.

Johannes Otte, welcher bereits beim Klippenlauf in Ibbenbüren als erster Nordwalder die Ziellinie überquerte, schaffte es auch in Enschede zu überzeugen und kam nach 1:22:36 als 50. der gesamt 2 606 Finisher in Ziel.

Josef Grond kam nach 1:35:07 über die Ziellinie und stellte damit einen neuen Kreisrekord der Altersklasse M65 auf. Daniela Lembeck (1:36:56), Eddi Diepenbrock (1:37:08), Joseph Kahlich (1:37:16) und Henning Laumann (1:39:35), die die gesamte Strecke gemeinsam bewältigten, liefen neue Bestzeiten auf dieser Distanz.

Torsten Feldmann lief seinen ersten Halbmarathon und überzeugte mit einer Zeit von 1:45:55 und war damit nur knapp hinter Thomas Diepenbrock (1:44:36). Christian Schmitz hatte bereits früh Probleme mit seinem Knie und schaffte es nach 1:59:57 die Ziellinie zu überqueren.