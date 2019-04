Das Hinspiel hatten die Stemmerter nur knapp mit 2:1 gewonnen. Unter der Woche machte der gestrige Gegner VfL Wolbeck durch einen 10:1-Erfolg im Nachholspiel gegen Preußen Lengerich auf sich aufmerksam. Doch die Lengericher Preußen haben angesichts der vielen Gegentreffer offensichtlich ohne Torwart gespielt, denn in Burgsteinfurt kamen die Gäste aus Münsters Vorstand bei ihrer 0:4 (0:1)-Niederlage nie für einen Sieg infrage und höchstens für einen einzigen Treffer.

„Nach dem 2:0 durch Hollermanns Elfmeter war das Spiel gegessen. Grundsätzlich bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden. Wir standen gut sortiert und hatten die richtige Einstellung“, gab Trainer Christoph Klein-Reesink nach dem Erfolg zu Protokoll.

Dumm nur, dass Thomas Artmann, der in der 71. Minute eingewechselt worden war, einen Tritt vors Schienbein bekommen hat und erneut angeschlagen ist. Er sollte eigentlich für die Begegnung gegen den SV Wilmsberg (Sonntag, 28. April) geschont werden.

Wolbecks einzige Torchance datierte aus der 4. Minute, als Daniel Seidel eine Flanke von links auf Miles Geske hereingab, dieser aber verstolperte. Danach hatte der SVB deutlich mehr Spielanteile und durch Lars Kormann (9.) oder Alex Hollermann (11.) seine ersten vielversprechenden Möglichkeiten.

Jubeln durften Fans und Zuschauer aber erst, als Lucas Bahlmann einen Eckball von Ricardo da Silva gegen die Laufrichtung des Torwarts im Netz unterbrachte (26.). Mit dem 2:0 in der 65. Minute durch Hollermanns Elfer nach Foul an da Silva, war der Drops gelutscht – mehr noch mit dem 3:0 durch Bahlmann nach Flanke von Kormann zwei Minuten später (67.). Beide Male, sowohl beim Elfmeter als auch beim Tor von Bahlmann, war Wolbecks Torhüter Marc Klein noch an der Kugel dran, konnte aber nicht verhindern, dass der Ball hinter ihm im Netz zappelte.

In der 74. Minute zeichnete sich Wolbecks Schnapper Klein, der für einen Torwart wahrlich nicht sonderlich groß war, als Rückhalt seiner Mannschaft aus. Diesmal war Lars Kormann über links durch, kam aber nicht an Klein vorbei. Das schaffte schließlich Ricardo da Silva nur noch einmal, als er in der 90. Minute das 4:0 erzielte und damit den Endstand herstellte.

SVB: Brameier - Bode, Brüggemeyer, Moor, Schmerling - Greiwe - da Silva, Bahlmann (76. Hauptmeier), Anyanwu (71. Artmann), Kormann - Hollermann (73. Mersch).

Tore: 1:0 Bahlmann (26.), 2:0 Hollermann (FE, 65.), 3:0 Bahlmann (67.).