Germania Horstmar ist wieder im Rennen. Durch den 3:0 (1:0)-Erfolg bei der mitabstiegsbedrohten DJK Arminia Ibbenbüren ist die Mannschaft von Trainer André Rodine wieder „überm Strich“ und hat den Kontakt zum Mittelfeld hergestellt.

„Wir haben Arminia hinter uns gelassen, das ist gut, daher war der Sieg so wichtig“, freute sich Rodine, dass er mit 30 Zählern den Blick wieder nach oben, auf Wolbeck mit 35, richten kann.

Doch der Sieg war eine schwere Geburt. Horstmar hatte in den ersten 20 Minuten keinen Zugriff, stellte dann jedoch um und bekam die Partie besser in den Griff. Folgerichtig erzielte Steffen Exner seinen ersten Treffer, den Daniel Kortehaneberg in der 28. Minute mustergültig vorbereitet hatte.

Ibbenbüren hatte außer einer guten Möglichkeit in der 5. Minute, die Sven Meckelholt entschärfte, keine zwingende Torchance.

Nach dem Wechsel hatte der TuS Germania Chancen im Zehn-Minutentakt, konnte aber keine zum Ausbau der Führung nutzen. Kevin Behn, Daniel Smith und Tim Hellenkamp, Letzterer sogar per Strafstoß nach Foul an Smith, vergaben reihenweise. Erst in der Schlussphase, als Ibbenbüren körperlich am Ende war, vollendete Smith und Exner zwei Horstmarer Konter zum sicheren Sieg.

TuS Germania: Meckelholt - Buck (84. Inenguini), Oepping, Höing, Kortehaneberg - Hellenkamp - Smith, Exner, Wehrmann, D. Behn (90. Oldach) - K. Behn (86. Volmer).

Tore: 0:1 Exner (28.). 0:2 Smith (90.), 0:3 Exner (90+3).

Bes. Vorkommnisse: Tim Hellenkamp verschießt Elfmeter (53.).