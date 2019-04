Die Rechnung ist ganz einfach: In den verbleibenden drei Spielen müssen die Handballer des TB Burgsteinfurt wenigstens vier Punkte aufholen, um nicht aus der Bezirksliga abzusteigen.

Gute Chancen, Teil eins der Mission zu erfüllen, hat der Turnerbund am Sonntag in eigener Halle gegen die SG Sendenhorst. Die Gäste haben in dieser Saison auswärts noch nicht einen Zähler geholt. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, ist also die Devise.

Trainer Niklas van den Berg pocht darauf, dass seine Akteure mit der richtigen Einstellung in die Partie gehen. Das vermisste der Coach zuletzt gerade bei den Jüngeren. Im Hinspiel gingen die Stemmerter gnadenlos mit 19:32 unter. Vorne müssen Stephan Kretzschmar, Michael Tasche, Finn-Luca Roell und Co. daher diesmal auf jeden Fall besser abschließen.