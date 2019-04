Die eine Halbzeit ohne Feuer und Leidenschaft, die andere mit zwei Treffern, die beide aus der Distanz erzielt wurden. Dennis Behn nahm zwei Mal Maß, einmal per Freistoß aus 22 Metern nach einem Foul an Tim Hellenkamp, das zweite Mal, als er Aasees Torwart zu weit vor seinem Kasten stehend sah und aus 22 Metern abzog. Unterm Strich ein 2:0, das dem TuS Germania Horstmar gut tat und ihn in der Tabelle mit 36 Punkten auf Platz zehn katapultierte.

Für ein Spiel, in dem es um „sechs Punkte“ ging, war die erste Halbzeit ein magerer Kick, in dem die Gäste aus Münster mehr Spielanteile hatten, allerdings vor dem Horstmarer Tor kaum Gefahr ausstrahlten. Das Meiste spielte sich im Mittelfeld ab. Echte Torchancen waren Mangelware.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das zunächst nur mäßig. Erst als Dennis Behn mit seinem Freistoß den Führungstreffer erzielte, nahm die Partie ein wenig mehr Fahrt auf. Aasee drängte nun verständlicherweise auf den Ausgleich und versuchte, mehr Druck in Richtung gegnerisches Tor zu entwickeln.

Doch bereits zehn Minuten nach dem Horstmarer 1:0, wurden die Gäste erneut kalt erwischt. „Ich glaube, er hat einfach nur draufgehalten“, kommentierte Horstmars Trainer André Rodine das 2:0 von Dennis Behn. Auf jeden Fall stand Münsters Keeper ein wenig zu weit vor seinem Tor und konnte sich recken, wie er wollte: Er kam nicht mehr an den Ball.

Jetzt mussten die Blau-Weißen noch mehr investieren, waren dabei aber nicht zwingend genug, um Sven Meckelholt zu überwinden. Platz für Konter gab es ebenfalls, doch auch die wussten die Platzherren nicht sauber zuende zu spielen.

„Ich denke nicht, dass das schon die Rettung war.Gievenbeck hat in Wettringen gewonnen, daher brauchen wir wohl noch ein paar Punkte. Aber insgesamt hat uns die Woche sehr gut getan, und jetzt bekommen die Jungs erstmal ein Pause“, freute sich Rodine über den Erfolg.

Horstmar: Meckelholt - Kortehaneberg, Wehrmann, Oepping, Höing - Hellenkamp - Buck (83. Carvalho), D. Behn (90. Inenguini), Exner, Smith - K. Behn (87. Volmer).

Tore: 1:0 und 2:0 Dennis Behn (52., 62.).