Daniel Groll schießt den SV Wilmsberg in den Derby-Himmel

Sollte der SV Burgsteinfurt nicht Meister der Bezirksliga werden, dann könnte es daran gelegen haben, dass in dieser Saison keine Punkte gegen den SV Wilmsberg geholt wurden. Die Piggen gewannen nach dem 2:0 im Hinspiel am Sonntag auch das Rückspiel vor eigener Kulisse mit 3:2.

Für die Entscheidung sorgte der eingewechselte Daniel Groll in der 89. Minute. Als sich nahezu die komplette Burgsteinfurter Abwehr desillusioniert zeigte, drückte Groll den Ball zum vielumjubelten Siegtreffer über die Linie. „Da fehlen mir einfach die Worte. Der Gegner ist eigentlich mausetot, und dann laden wir ihn noch zum Toreschießen ein. Unglaublich“, ereiferte sich Gäste-Trainer Christoph Klein-Reesink nach der Niederlage, die im Titelrennen weitreichende Konsequenzen haben könnte.

Die Zuschauer im Waldstadion sahen ein Derby mit nahezu allem, was ein so ein Duell ausmacht: Kampf, Emotionen, Chancen und Tore. Das erste hätte eigentlich der Burgsteinfurter Ricardo da Silva erzielen müssen, doch zwei Mal schoss er den kurz vor der Linie stehenden Diogo Maia Rego an.

Der kleine Wilmsberger verhinderte nicht nur ein Tor, sondern markierte später auf der anderen Seite selbst eins, als er einen von Max Moor an ihm verursachten Elfer verwandelte (27.). Sechs Minuten später gab es den zweiten Strafstoß für die Hausherren, doch diesmal behielt Marcel Brameier gegen Alexander Hesener die Oberhand. Für den gerechten 1:1-Pausenstand sorgte Max Moor nach einer Ecke per Kopf (35.).

Dass sich Wilmsbergs Spielertrainer Christof Brüggemann selbst aufgestellt hatte, machte sich spätestens in der 52. Minute bezahlt, als er mit einem schönen Spannstoß in die kurze Ecke traf – 2:1. „Eigentlich will ich ja nicht mehr von Anfang an spielen, doch heute hat sich das gelohnt. Für ein paar Minuten Bezirksliga-Fußball reicht es bei mir ja doch noch“, so der Coach.

Danach übernahmen die Gäste komplett das Kommando. Der SVW war einfach platt, der SVB wütend. Folgerichtig fiel der verdiente Ausgleich durch Alexander Hollermann, der den insgesamt dritten Elfmeter der Begegnung – Lukas Schröder hatte Lucas Bahlmann gefoult – verwandelte (65.).

Die Stemmerter wollten mehr und blieben offensiv. Das wurde zum Boomerang, als sich Groll bei einem zu hektischen Aufbauversuch des Gegners den Ball eroberte und wenig später unter weiterer unfreiwilliger Unterstützung der Burgsteinfurter Verteidiger für grün-weiße Ekstase sorgte. „Nach den zuletzt schwachen Auftritten haben wir heute wieder ein gutes Gesicht gezeigt“, freute sich Brüggemann über den zweiten Derbysieg der laufenden Saison.

SV Wilmsberg: Schröder – Schemann, Wies, Dobbe, Wehrmann – N. Thoms, Colalongo (72. Gedenk) – Bredeck, Brüggemann (78. Groll), Maia Rego (67. Eisfeldt) – Hesener.

SV Burgsteinfurt: Brameier – Bode, Brüggemeyer, Moor, Hintelmann (82. Mersch) – Ayanwu, Schmerling – Bahlmann (76. Feldhues), Artmann (60. Hollermann), Da Silva – Kormann.

Tore: 1:0 Maia Rego (27., Foulelfmeter), 1:1 Moor (35.), 2:1 Brüggemann (52.), 2:2 Hollermann (65., Foulelfmeter), 3:2 Groll (89.).

Bes. Vorkommnis: Brameier (Burgsteinfurt) hält Foulelfmeter von Hesener (33.).