„Eigentlich haben wir ganz ordentlich gespielt in der ersten Halbzeit. Nur leider macht Amisia Rheine aus zwei Chancen zwei Tore. Wir haben im Moment einfach keinen guten Lauf.“ Sagte Ron Konermann nach der 0:2 (0:2)-Niederlage seines TuS Laer im Auswärtsspielt bei Amisia Rheine.

Den Lauf sollten die Laerer allerdings schnell wiederfinden, denn es sind jetzt nur noch sieben Punkte Abstand auf einen Abstiegsplatz, wo sich mit 25 Zählern aktuell Matellia Metelen befindet.

„Wir befinden uns im Abstiegskampf, ich weiß. Schlimm wird es, wenn es nur noch vier Punkte sind“, versucht Konermann seiner Mannschaft die Lage begreiflich zu machen.

Nach einem Ballverlust von Mert Karatoprak erzielte Drees früh die Rheiner Führung, die Lukas Wulff nach einem weiteren Ballverlust mit anschließendem Heber über die Abwehrkette auf 2:0 ausbaute. In Durchgang zwei wurde der TuS besser, Tore erzielte er allerdings nicht. „Der Ball will bei uns im Moment einfach nicht über die Linie“, klagte der Trainer und beschrieb die Szene von Kevin Botella, dessen Freistoß an die Latte krachte (70.). Fünf Minuten später verpasste Leon Konermann einen Querpass nur knapp, ebenso wie Paul Wesener-Roth (86.) und Hannes Medding in der 91. Minute.

TuS Laer: Beckonert - Karatoprak, Eissing, Eißing, Schwier (65. Frie), Höner, El-Haji, Botella, Medding, Wesener-Roth, L. Konermann (67. F. Barbato).

Tore: 1:0 Drees (6.), 2:0 Wulff (23.).