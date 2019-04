Dummheit, Pech oder Unvermögen? Diese Frage muss erlaubt sein, wenn eine Mannschaft durch zwei Elfmeter in der 92. und 94. Minute nach einer 2:0-Führung einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand gibt und mit einem 2:2 die Heimreise antreten muss. So geschehen in der Begegnung TuS Recke gegen den TuS Altenberge, der damit seine Tabellenführung an GW Amelsbüren abgeben musste.

„Beide Elfmeter waren berechtigt“, konstatierte Trainer Jürgen Albrecht, der nach der Partie „zum ersten Mal in dieser Saison“ richtig niedergeschlagen war. „Beide Spielerinnen hätten so nicht in den Zweikampf gehen müssen“, fand Albrecht das Abwehrverhalten von Kira Fröbrich und beim zweiten Elfer von Tina Moggia „unglücklich“. Dabei hatte die Altenbergerinnen nach der Führung durch Lena Füchter – nach Zuspiel von Tina Moggia (18.) – Torchancen ohne Ende und hätten „den Sack früher zumachen“ können, so Albrecht.

Auch nach dem 2:0 durch Shanice Lüttecke (66.), als Recke die eigene Deckung vernachlässigen musste und auf den Anschlusstreffer drängte, waren Konterchancen en masse vorhanden. „Zwischen der 75. und 90. Minute hätten wir sechs Tore schießen können. Aber die Konter wurden nicht sauber zu Ende gespielt oder man hat sich dumm angestellt“, fiel Albrechts Urteil deutlich aus. Recke war in den Anfangsphasen beider Halbzeiten die aktivere Mannschaft und hätte zur Pause sogar führen können; doch auch die Gastgeberinnen hatten Fortuna beim Toreschießen nicht auf ihrer Seite.

Am Ende machte Marlene Gerhardt mit ihren beiden Strafstoßtreffern in der 92. und 94. Minute aus dem Rückstand binnen drei Minuten ein Unentschieden, das Amelsbüren mit einem Punkt Vorsprung (52) an die Tabellenspitze brachte. Bei fünf noch ausstehenden Spieltagen ist aber immer noch alles drin für den TuS.