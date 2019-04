Allerdings müssen die TB-Männer in den zwei Spielen mindestens zwei Punkte holen und die Konkurrenten um den Abstieg Roxel, Ibbenbüren und Sendenhorst gleichzeitig patzen. TBB-Trainer Niklas van den Berg hatte seine Jungs auf das Kellerduell gegen den Tabellenelften richtig heiß gemacht. Denn Burgsteinfurt legte los wie die Feuerwehr. Hellwach, bissig in den Zweikämpfen und aggressiv in der Abwehr. 7:1 führte das Schlusslicht der Liga bereits nach neun Spielminuten. Das veranlasste Sendenhorsts Spielertrainer Thorsten Gionkar schon früh die grüne Kate auf den Tisch zu legen. Danach stockte das schnelle Spiel der TB-Männer etwas und die Gäste konnten den Rückstand verkürzen. Aber näher als vier Tore kam Sendenhorst vor der Pause (14:10) nicht heran. Zumal Keeper Thilo Schubert viele glasklare Möglichkeiten der Gäste zunichte machte.

Anfangs der zweiten Halbzeit, drohte die Partie zu Gunsten der SG zu kippen. Plötzlich führte der Turnerbund nur noch mit 16:14 (33.). Nach einer Viertelstunde stand es 19:16. Aber mehr ließen die TBB-Männer nicht zu. Im Gegenteil. Jetzt agierte der Gastgeber wieder sicherer und bekam immer mehr Oberwasser. Als Helge Meinikmann in der 53. Spielminute das 24:18 erzielte, war die Vorentscheidung für die TBB-Männer gefallen.

„Vielleicht braucht meine Mannschaft diesen Nervenkitzel, mit dem Rücken zur Wand zu spielen“, hatte Trainer Niklas van den Berg keine Erklärung für diese Leistungssteigerung. Deshalb glaubt er auch noch daran, dass der Klassenerhalt zu schaffen ist: „Wenn wir diese Leistung bis nächste Woche konservieren können, ist am Sonntag in Kattenvenne vielleicht sogar eine Überraschung möglich.“

Für den TBB trafen: Tasche (9), Vinhage (5), Kretzschmar (4), Amine (3/1), Meinikmann und Volkmer (je 3),