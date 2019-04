Svenja Betz für den RSV Steinfurt zwei Mal auf Platz drei

Am Samstag stand Svenja Betz vom RSV Friedenau Steinfurt an der Startlinie beim 3. Warendorfer Karree und fuhr mit Platz drei ihre erste Podiumsplatzierung der Saison ein.

Die Frauen starteten zusammen mit den Senioren bei trockenen Verhältnissen auf dem Bundeswehrgelände in Warendorf (30 Runden zu je 1,4 km). Das Rennen gestaltete sich spannend, denn bei den Frauen war auch Profifahrerin Charlotte Becker dabei. Sie attackierte früh, um sich vom Frauenfeld abzusetzen, doch Betz schloss wieder auf, sodass sich eine drei köpfige Spitzengruppe gemeinsam mit Lydia Ventker bildete, die aber wieder geschluckt wurde. Den Schlusssprint entschied Ventker für sich, Betz landete auf Platz drei.

Bei „Rund in Hamm“ am Sonntag starteten die Frauen im geschlossenen Frauenfeld. Als noch 17 Runden zu fahren waren, nahm Betz, die sich zuvor abgesetzt hatte, das Tempo wieder raus und Becker und Ventker schlossen auf. Nach einer Stunde Rennzeit wurde der Zielsprint eröffnet, den diesmal Becker gewann. Betz erreichte erneut Platz drei. „Ich habe dieses Wochenende sehr viel Erfahrung gesammelt und viel gelernt. Mit den zwei dritten Plätzen gegen eine Profifahrerin bin ich mehr als zufrieden. Letztes Jahr zu dieser Zeit hatte ich noch nicht mal eine Lizenz“, sagte die RSVerin.

Zudem war bei den Männern Felix Wigger vom Team Rolinck bei beiden Rennen am Start. In Warendorf fuhren die Amateuren bei regnerischen Bedingungen über eine Distanz von 60 km. Wigger verpasste den Sprung in eine siebenköpfige Spitzengruppe, konnte sich im Finale im Sprint des Hauptfeldes jedoch auf der zweiten Position behaupten und belegte somit Rang neun. Besonders die letzte Runde über Kopfsteinpflaster war hart. Wigger befand sich dabei in der vorderen Position und zog bei nassen Bedingungen bereits zwei Kurven vor Schluss das Tempo von vorne an und wurde nur noch von einem Fahrer des Feldes übersprintet.

In Hamm starteten Michael Eckert und Wigger gemeinsam über 63 km. Wigger sicherte sich im Sprint den neunten Rang, Marius Eckert (Elite, 70 km) beendete das Rennen im Hauptfeld.