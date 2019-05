Wie motiviert man seine Mannschaft, wenn im letzten Spiel der bereits abgestiegene Tabellenletzte der Gegner ist? Dieser Frage muss sich Ansgar Cordes am Samstag stellen, wenn er mit seinen Damen des TB Burgsteinfurt bei Sparta Münster antreten muss.

Zumindest ansatzweise hat der Trainer des TB Burgsteinfurt schon heute eine Antwort: „Wenn wir noch zwei Punkte mehr auf dem Konto haben, wäre dies beinahe ausgeglichen“, rechnet Cordes vor (21:23). Außerdem wolle man mit einem guten Gefühl die Saison abschließen „und nicht mit einer Niederlage.“

Das dürfte beim Gegner genauso aussehen, daher werden sich auch die Spartaner bemühen, nicht auch noch ihr letzte Partie in der Landesliga zu verlieren. Bei 18 Niederlagen scheint die Mannschaft allerdings in dieser Liga klar überfordert gewesen zu sein. Bereits das Hinspiel in Stemmert mussten die Münsteranerinnen mit 22:27 abgeben.

Bei den TB-Frauen kann seit langem mal wieder die beste Formation aufs Feld, seitdem Paula Cordes und Marie Runge wieder fit sind. „Ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass wir das Spiel gewinnen werden“, ist Cordes zuversichtlich.