Zusammen mit ihrer Mutter Inga, die in Hösbach die Wettkampfbetreuung übernahm, ging es in Richtung Bayern.

Der Wettkampf begann am Boden mit einer ausdrucksstarken, sehr flüssigen und ansprechenden Choreographie, die mit 13,45 Punkten honoriert wurde. Auch der Sprung gelang: 12,95 Zähler bedeuteten Platz vier im Gesamtklassement.

Weitere 12,30 Punkte für einen überaus gelungenen Barrenvortrag sicherten den erhofften Top-Ten-Platz im starken Teilnehmerfeld. Am Schwebebalken sollte die Erfolgsserie der Nordwalderin aber reißen. Die vorgetragene Übung wollte nicht in gewohnt souveräner Manier gelingen. Aus einer fehlenden Anerkennung der ganzen Drehung und des Quergrätschsprunges mit halber Drehung sowie dem Sturz beim akrobatischen Vorwärtselement resultierte eine Balkenwertung von knappen 10 Punkten. Das ließ das vorangegangene Hochgefühl platzen und sorgte für Enttäuschung. Dennoch belegte Maj Lill Eppe am Ende Platz 14 in einer hochkarätigen Konkurrenz von 31 Mitstreiterinnen. „Das ist beachtlicher Erfolg. Wichtig ist auch, Erfahrungen auf einem solch hohen Niveau zu sammeln“, fasste Maj Lills Mutter Inga Eppe zusammen.