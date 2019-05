Nach dem Abstieg aus der Regionalliga schlagen die Herren 60 des TC Nordwalde jetzt in der Westfalenliga auf. Allerdings ohne Axel Heger, der die Mannschaft verlassen hat. Dafür ist Detti Heinze wieder im Team.

In der Mannschaft selbst wurden einige Umstellungen vorgenommen. Vor allem Thomas Kittner hat sich durch einige Turniererfolge nach oben gespielt – von sieben auf drei. Nach einer Knieoperation ist Michael Wissing noch nicht wieder ganz fit. In folgender Reihenfolge hoffen die Nordwalder in dieser Saison erfolgreich bestehen zu können: Wilfried Bücker an eins, Norbert Markmann, Thomas Kittner, Wolfgang Altrogge, Wolfgang Herding, Detti Heinze, Michael Wissing, Ulrich Schulte, Nicolaas Veerkamp und als Mannschaftsführer Dietmar Lenters.

Leicht wird das Klassenziel mit dem sofortigen Wiederaufstieg nicht erreichbar sein. Mit Oberaden und Vorhalle treffen sie auf starke Konkurrenten, die im letzten Jahr vordere Plätze belegten und nur knapp am Gruppensieg scheiterten.

Im ersten Spiel der Saison erwartet die Nordwalder gegen den TC Menden allerdings eine lösbare Aufgabe auf eigenem Platz. Denn Menden ist im letzten Jahr nur knapp dem Abstieg entgangen.

Die Begegnung beginnt am Samstag um 13 Uhr auf der eigenen Anlage in Nordwalde.Um das gesteckte Ziel zu realisieren, ist ein Sieg Pflicht. Es sind alle Mann an Bord, und so steht dem eigentlich nichts mehr im Wege.