Tobias Krakor ist die zweitärmste Sau der Liga. In 27 Spielen musste der Torwart der SG Bockum-Hövel bereits 64 Mal hinter sich greifen und das Spielgerät aus dem Netz fischen. Nur der Torsteher des VfB Hüls hat mit 81 mehr Gegentore kassiert.

Am Sonntag im Heimspiel gegen den TuS Altenberge besteht für den Bockum-Höveler Schnapper allerdings die Chance, dass sich seine Quote – und die seiner Vorderleute – nicht wesentlich verschlechtert, denn der Tabellenvorletzte (20 Punkte, 30:64 Tore) spielt gegen den TuS Altenberge. Und der hat im Hinspiel auf eigenem Gelände nur einen Treffer zustande gebracht. In der 80. Minute traf David Marx zum erlösenden 1:0.

„Stimmt, wir haben uns sehr schwergetan gegen Bockum-Hövel und haben uns von deren robuster Spielweise den Schneid abkaufen lassen. Außerdem sind die Bockum-Höveler Spieler auch noch sehr kopfballstark“, erinnert sich Altenberges Trainer Florian Reckels gut an die Begegnung im Sportpark Großer Berg. Daher ist es für Reckels auch keine Schande, mit dem knappsten aller Ergebnisse die drei Punkte einheimsen zu wollen: „Mir reicht ein 1:0.“

Dabei vergisst der Altenberger Übungsleiter nicht zu erwähnen, dass die Spielgemeinschaft als heimstark einzustufen ist, die schon Nottuln und auch Münster 08 ein Unentschieden abgerungen habe. „Wir sind gewarnt. Zu Hause sind die besser“, urteilt Reckels über die seit dem siebten Spieltag im Tabellenkeller befindliche SG, die in den jüngsten sechs Spielen vier Punkte (1:0 gegen Hüls, 1:1 gegen Münster 08) geholt hat und dabei 6:18 Tore hinnehmen musste. Der Klassenerhalt ist ohnehin arg gefährdet, denn der Abstand zum rettenden Ufer (Dorsten, 27) beträgt sieben Punkte.

Ausfallen werden am Sonntag nur Patrick Teriete wegen hartnäckiger Adduktorenprobleme und eventuell auch David Marx.