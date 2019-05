Die Handballer des TB Burgsteinfurt haben am letzten Spieltag den Klassenerhalt geschafft. Zunächst legte der TB vor und schlug Eintracht Hiltrup mit 30:27 (13:11). Weil gleichzeitig Mitkonkurrent BSV Roxel in Ochtrup verlor, war um 19.20 Uhr klar, dass die TB-Herren zumindest die Rote Laterne an den münsterschen Vorortclub abgegeben hatten. Eine Stunde später erfuhren die Stemmerter von der Ibbenbürener Niederlage in Lengerich. Damit war klar: Der Abstieg wurde in letzter Sekunde verhindert.

„Das tat den Jungs ganz gut, dass ich zwei Wochen nicht beim Training war“, sagte der seit einem Arbeitsunfall an Krücken gehende Niklas van den Berg. „Wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, dass man mit neun Pluspunkten die Klasse halten kann, den hätte ich für verrückt erklärt“, schüttelte van den Berg ungläubig den Kopf.

Hiltrup ging favorisiert in die Partie. Von Beginn an war es ein enges Spiel. „Wir hatten auf eine schnelle, beruhigende Führung gehofft“, so van den Berg. Doch daraus wurde nichts. Nach dem Wechsel gaben die TBB-Männer ihre Führung nicht mehr ab. Der Vorsprung wuchs auf sechs Tore an (45., 24:18). Als Hiltrup in der Schlussphase den Rückstand auf 22:25 (52.) verkürzte, drohte die Partie zu kippen. Doch der TB blieb konzentriert und erzielte mit dem 30:27 den vierten Saisonsieg.

Tore: Tasche (8), Kretzschmar (6), Meinikmann und Vinhage (je 5), Amine (3/3), Röll, Volkmer und Wiemeler (je 1).